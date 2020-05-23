بيروت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسعلّقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، توزيع المعونات الماليّة الطارئة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجّرين من سوريا ، بشكل كامل وحتّى إشعار آخر.وأوضح مدير عام "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني في بيان له اليوم، أن الوكالة علقت توزيع المساعدات المالية الطارئة، بسبب حالة الفوضى والإشكالات والتدافع أمام مراكز "الأونروا" ومكاتب استلام المعونات، التي رافقت عملية التوزيع خلال الأيام الماضية، لافتًا الانتباه إلى أن "الأونروا" ستعلن عن ترتيبات استئناف هذه العملية في موعدٍ يُحدَد لاحقا.// انتهى //12:22ت م0041