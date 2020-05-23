أبوعريش 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسنفذت الجمعية الخيرية بمحافظة أبوعريش خلال شهر رمضان المبارك، العديد من الأعمال والمشروعات الخيرية، وذلك ضمن مهامها في مساعدة الأسر المستفيدة.وأوضح رئيس الجمعية محمود بن علي الأقصم أن المشروعات الخيرية شملت توزيع 3000 سلة غدائية و‏‏ 10,800 كرتون تمر و9000 وجبة إفطار و1000 كيس دقيق،و23,000 بطاقة شرائية، ودفع إيجارات منازل بتكلفة 48,000 ريال، وإيداع مبلغ 300,000 لحساب الأيتام.وأضاف الأقصم أن مركز الصفوة التابع للجمعية، وزّع 3600 سلة غدائية و 3500 كرتون تمر و1000 كيس دقيق، فيما أسهم مشروع "يدًا بيد" الذي تشرف عليه الجمعية الخيرية في توصيل 21,500 قطعة من الملابس والبطانيات والحقائب و 3500 من الأواني المنزلية للمستفيدين .وأبرزت جهود الفرق التطوعية بالجمعية الخيرية في أبوعريش، برامج الجمعية من خلال تنفيذ مشروعات نوعية شملت كسوة العيد بتكلفة 36,000 ريال، إضافة لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية والتطوعية والمسابقات "عن بعد".// انتهى //13:15ت م0051