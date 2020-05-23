لندن 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واستراجع مبيعات قطاع التجزئة في بريطانيا إلى مستويات قياسية في أبريل الماضي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فضلاً عن تراجع إيرادات القطاع بـ18.1 في المئة مقارنة بالشهر الماضي.وأشار مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إلى أن مبيعات التجزئة خلال أبريل الماضي تراجعت بـ 22.6 في المئة مقارنة بأبريل 2019.ويمثل ذلك أكبر نسبة انخفاض تسجلها مبيعات التجزئة منذ بدء إعداد تقارير عن القطاع في عام 1988.وبدأت الحكومة البريطانية في اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار وباء كورونا في مارس الماضي عندما بدأت تشتد الأزمة. ونتيجة لذلك، شهدت مبيعات التجزئة في ذاك الشهر تراجعاً فقط بـ5.2 في المئة على أساس شهري.وتأثرت مبيعات التجزئة بسبب القيود المفروضة طوال شهر أبريل، حيث ظلت الكثير من المتاجر مغلقة.//انتهى//عبدالله المحيميد13:31ت م0054