بروكسل 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسسجّلت وزارة الصحة البلجيكية اليوم 25 حالة وفاة و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 9237 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات 56810 ، مشيرة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 32 شخصا بعد تعافيهم.// انتهى //13:41ت م0058