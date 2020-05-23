أبها 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأنهت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تنفيذ مشروعات رصف وسفلتة بلغت ٢٤٤ كيلومتراً خلال الشهرين الماضيين بجميع مدن و محافظات المنطقة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تنفيذ هذه المشروعات، جاء في إطار استكمال جميع العقود المخصصة وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها، مؤكداً حرص الأمانة والبلديات على مطابقة المشروعات للجودة الشاملة وإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة والخطط المحددة مسبقاً لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية ، وكذلك توفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق من أجل السلامة العامة .وأشار الحميدي إلى أن وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة تقوم بعمل التصاميم اللازمة، فضلاً عن أعمال الدراسات والتقييم بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في جميع أنحاء منطقة عسير.// انتهى //13:50ت م0060