الباحة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها منذ بداية شهر رمضان الحالي, 18738 جولة رقابية, وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID -19).وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات التابعة نفذت هذه الجولات بواسطة 273 مراقباً ومشرفاً, حيث تم إشعار ومخالفة 2971 محلاً, وإصدار 421 شهادة صحية, وإغلاق 841 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية, وتطهير وتعقيم 2471 موقعاً, وبلغ عدد العاملين بالنظافة 2632 عاملاً.ونوه بأن عدد آليات الإصحاح البيئي 362 آلية, وعدد آليات النظافة 647, فيما تم غسل وتعقيم وتطهير 14194 آلة ومعدة وحاوية, و21931 شارعاً وأرصفة ومواقع حيوية وأحياء سكنية, بالإضافة إلى أن كمية النفايات المرفوعة بلغت 19368 طناً, وإغلاق 734 بلاغاً.وأهاب الدكتور السواط بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بالمسافات التي تفصل بين المرتادين والبعد عن التجمعات، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.// انتهى //13:52ت م0061