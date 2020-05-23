كيب تاون 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده إلى 20125 حالة.وأوضح في بيان له اليوم أن جنوب افريقيا سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 397، وذلك بزيادة 28 حالة وفاة عن اليوم الذي يسبقه.وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن 10104 أشخاص.// انتهى //13:57ت م0062