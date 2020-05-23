صامطة 30رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة، أمس مخصصات كسوة العيد في حسابات المستفيدين من خدماتها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وبينت الجمعية أن الإيداع تم عن طريق تغذية بطاقات الصراف الآلي التي تم تسليمها للمستفيدين، التي يتم من خلالها صرف الإعانات والمساعدات التي تقدم لهم من خلال مشروعات الجمعية الموسمية والاعتيادية التي تنفذها على مدار العام.// انتهى //13:58ت م0063