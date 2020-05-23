أبها 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأنهت كلية الطب بجامعة الملك خالد ممثلة في وحدة خدمة المجتمع ونادي الطب والإبداع، برنامجها الرمضاني الذي اشتمل على عدة فعاليات عن بُعد، أبرزها تنظيم محاضرات توعوية إلكترونية، استهدفت جميع فئات المجتمع، وشارك فيها 2150 مستفيدًا ومستفيدة وشملت تخصصات الطب النفسي والنساء والولادة وصحة الطفل.وقدم استشاري الطب النفسي الدكتور حسن العمري المحاضره الأولى تحت عنوان "طرق الوقاية من الاضطرابات النفسية"، وتحدث فيها عن تعريف الاضطرابات النفسية ونسبة انتشارها في المملكة وطرق الوقاية والعلاج منها.كما قدمت الدكتورة هنوف القحطاني محاضرة بعنوان "كورونا المستجد مع الحمل والمخاطر الصحية", تحدثت فيها عن تأثير فيروس كورونا على المرأة الحامل وطرق انتقال العدوى إليها, وقد أشارت إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل الحامل لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.وقدمت الدكتورة أشواق عسيري محاضرة ثالثة بعنوان "أطفالنا في مواجهة كورونا"، تحدثت فيها عن أعراض الإصابة بعدوى كورونا بين الأطفال، ولماذا الأطفال هم الناقلون الصامتون, كما عرضت أبرز السبل وأنجحها لحماية الأطفال ووقايتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.// انتهى //14:37ت م0070