حائل 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسالتزم المواطنون والمقيمون بمنطقة حائل بقرار منع التجول، وذلك اعتباراً من اليوم السبت كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم .وتابعت عدسة "واس" بالمنطقة جهود الجهات الأمنية وتجاوب المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مع بدء سريان وقت منع التجول وكثفت الأجهزة الأمنية المعنية من وجودها في الشوارع والميادين الرئيسة، تطبيقاً لمنع التجول وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى.فيما تواصل القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالها الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين .// انتهى //14:40ت م0071