القطيف 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسشددت أمانة المنطقة الشرقية، رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانياً، بمحافظة القطيف، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن حملتها للتأكد من التزامهم باشتراطات الصحة والسلامة، لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين، والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال جائحة فيروس كورونا.وتمركزت فرق الرقابة في نقاط التفتيش المنتشرة في المناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي ومتابعة السائقين، وإحكام الرقابة على المطاعم ومحلات بيع الأغذية وأسواق النفع العام، مشيرةً إلى أن عدد المخالفات التي وجهتها بلدية المحافظة بلغ أكثر من 700 مخالفة و 200 إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، تنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، ونظافة المركبة.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانياً وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم، للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية.// انتهى//.14:46ت م0072