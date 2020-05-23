بغداد 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن إصابة ضابط وشرطيين اثنين بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين في محافظتي صلاح الدين والأنبار.وأفادت الخلية في بيان صحفي أن شرطيين أصيبا بجراح , إثر اطلاق نار مباشر قامت به عصابات "داعش" مستهدفة نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة البوخدو- جلام بقضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين.كما استهدفت عصابات "داعش" نقطة امنية تابعة لفرقة المشاة الأولى بتقاطع عكاشات, بمحافظة الأنبار غرب العراق، مما أدى إلى إصابة ضابط بجروح.// انتهى //14:50ت م0073