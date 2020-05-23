الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، مبادرة "قدم تهنئتك وأنت في بيتك" في إطار المساهمة المجتمعية، لتوعية مختلف فئات المجتمع بأهمية البقاء في البيوت والمشاركة في فرحة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، عبر الوسائط الإلكترونية، مواكبةً لجهود القيادة الرشيدة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتستهدف تقديم أكثر من مليوني رسالة تهنئة مقدمة من عموم فئات المجتمع للقيادة الرشيدة، وللجنود المرابطين على الحدود، ورجال الأمن، وللممارسين الصحيين، ولعموم المواطنين والمقيمين عبر تصاميم متميزة بكلمات ودعوات يضاف فيها اسم مقدم التهنئة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية: https://www.moia.gov.sa ، ويمكن تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبينة أن هذه التصاميم تحمل عبارات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، إسهاماً من الوزارة في تحقيق الفرح بالعيد والتواصل مع فئات المجتمع.ولفتت الوزارة إلى أن هذه التصاميم ستكون متاحة ليلة العيد حتى آخر يوم من أيام العيد، داعيةً الجميع إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب ما قد يكون سبباً - لا سمح الله - في انتشار الوباء، سائلةً الله أن يحمي المملكة من الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم ، وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها الرشيدة والشعب السعودي وجميع المسلمين باليُمن والبركات.// انتهى //15:06ت م0075