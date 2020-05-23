القطيف 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسوزعت جمعية تاروت الخيرية بمحافظة القطيف، خلال شهر رمضان المبارك الحالي، "300" كوبون غذائي، و"140"، سلة غذائية مختلفة الأصناف على الأسر الفقيرة المستفيدة من خدماتها في مختلف أحياء تاروت.وأوضح رئيس لجنة التكافل في الجمعية عبدرب الرسول آل درويش، أن عدد الأسر المستفيدة من هذه الكوبونات الغذائية المقدمة من أصحاب المحلات التجارية من المحسنين، "300" عائلة من العوائل المستفيدة من خدمات الجمعية.وأشار إلى أن السلال الغذائية التي تم توزيعها خلال هذا الشهر المبارك مقدمة من جمعية البر الخيرية بالشرقية، فيما قدم أحد البنوك "50" كوبوناً بقيمة إجمالية بلغت "12.500" ريال مساعدات للأسر المحتاجة لشراء مستلزمات العيد، مقدماً شكره للمحسنين المبادرين لدعمهم الدائم ومساندتهم المستمرة للجمعية ومؤازرتهم المحتاجين والتخفيف عنهم .// انتهى//15:35ت م0078