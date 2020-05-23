بيروت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 4.11 في المئة، ليغلق عند مستوى 570.36 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 977 ألفاً و112 سهمًا، بقيمة 3 مليون و580 ألف دولار أمريكي، مقابل 64 ألفاً و80 سهمًا بقيمة 668 ألفًا و560 دولارًا أمريكيًا بنهاية الأسبوع السابق.وانخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 5.85 مليار دولار هذا الأسبوع.// انتهى //15:38ت م0080