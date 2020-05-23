‏‎الدمام 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، عن طريق الشبكة الافتراضية، أمس، توقيع اتفاقية تدوير الملابس المستعملة، بين جمعية البر، وشركة سما المحمدية العالمية للتجارة.ونوه سموه بالدور المهم للقطاع الثالث، وما يحظى به من دعمٍ من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ، وما وضعته من أهداف ضمن رؤية المملكة 2030، يؤكد الدور المحوري للقطاع في الوصول إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، مما يتطلب معه عملاً تكاملياً من أجل تطوير ما يقدم للمستفيدين، وتلبية احتياجاتهم، ضمن منظومة عمل تنموية متكاملة، مشيداً سموه بما بذلته الجمعية من جهود خلال جائحة كورونا، ومتمنياً للجمعية ومنسوبيها التوفيق.من جهته أوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تهتم بالشراكات المجتمعية وعقد الاتفاقيات التنموية لما لها من أثر ملموس في تقدم وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن الجمعية ستراعي وفقا للاتفاقية أن تتوافق حاويات جمع الملابس المستعملة مع الاشتراطات التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية، وسيتم توزيعها في كل من محافظات المنطقة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لجمعية البر.وقدم شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لحرصهما على دعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الأسر المستفيدة والمستحقة للدعم من أسر جمعية البر لتحقيق التنمية المجتمعية بمدن ومحافظات المنطقة.// انتهى //15:55ت م0081