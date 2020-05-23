المدينة المنورة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسنفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة 952 منشطاً توعوياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا.وشملت أعمال الهيئة بالمنطقة تنفيذ 1703 جولات ميدانية توعوية, والمشاركة مع 14 جهة حكومية في تنفيذ بعض الجهود التي تختص بعمل الهيئة, والتعامل مع 57 بلاغاً ومعالجتها وفق الأنظمة المتبعة, فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والوسائل التوعوية المقدمة أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //16:10ت م0085