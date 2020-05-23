السيح 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأقرت الغرفة التجارية الصناعية بالخرج تشكيل المجلس التنفيذي لفرعها في محافظة الدلم .ويهدف المجلس الى بناء تكتل اقتصادي لرعاية مصالح قطاع الأعمال ونقل واقع المحافظة الاقتصادي والاستثماري إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين والعمل على تذليلها ، إضافة لعقد الندوات والمحاضرات التي تبحث سبل معالجة القضايا الاقتصادية التي تواجه مجتمع رجال الأعمال.وهنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش بن الدفين السبيعي ، أعضاء المجلس التنفيذي بفرع الغرفة في الدلم ، مؤكدًا أهمية دورهم في طرح الموضوعات والقضايا ودراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص على أنواعها وتقديم الحلول لها ، فضلاً عن كونهم قناة التواصل الأكثر أهمية بين فرع الغرفة والمنتسبين من جهة وبين قطاع الأعمال والجهات الحكومية من جهة أُخرى.وأشار إلى أن مجلس إدارة غرفة الخرج وضع ضمن أهدافه وأولوياته تفعيل دور المجالس التنفيذية بفروع الغرفة ودعم أعمالها وبرامجها وتوصياتها ، متمنياً من أعضاء المجلس التنفيذي بفرع الغرفة في الدلم تحقيق النجاحات التي يصّبو إليها قطاع الأعمال ومجتمع رجال الأعمال ، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والعمل على مواكبة التحوُّلات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.// انتهى //16:17ت م0087