الدمام 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسوزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية الثانية بالدمام خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك (3400) وجبة إفطار للعاملين في الشركات والمصانع في المدينة بمناسبة الشهر الفضيل.وأوضح مدير الجمعية ظافر بن عزيز الشهري، أن الجمعية قدمت كذلك (220) محاضرة توعوية بأربع لغات من خلال تطبيقات الإتصال المرئي، وترجمة (100) رسالة توعوية بست لغات تتضمن الإرشادات والتعليمات التنظيمية، وطباعة (1000) مطوية توعوية ونشرها في مداخل البنايات السكنية والأماكن الحيوية بالمدينة، وخصصت (5) أرقام لخدمة العاملين فيها ونقل استفساراتهم لإدارة المدينة الصناعية.وأضاف الشهري، أن الجمعية قامت بالتنسيق مع إدارة المدينة الصناعية بمسح ميداني لمساعدة العاملين المتضررين خلال الفترة القادمة، بتوزيع أكثر من (1000) سلة غذائية بالتنسيق مع بعض الشركاء والداعمين، منوهاً بجهود المتطوعين والعاملين في الجمعية الذين أسهموا في تقديم هذه الخدمات.// انتهى//16:19ت م0088