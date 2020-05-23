عام / "الأرصاد" تنبه إلى هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/9/30 هـ الموافق 2020/05/23 م واس
المدينة المنورة 30 رمضان 1441هـ الموافق 23 مايو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.
وبينت أن الحالة التي تشمل محافظتي العيص وينبع, تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.
// انتهى //
16:52ت م
0089