عرعر 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسشهدت طرقات وميادين مدينة عرعر اليوم التزاما مجتمعيا لقرار منع التجول الكامل اليوم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.ورصدت عدسة "واس" جهود القطاعات الأمنية كافة لتطبيق القرار في الطرقات والشوارع العامة وسط التزام تام, حيث تنتشر العديد من الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين العامة.// انتهى //16:55ت م0091