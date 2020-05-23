القطيف 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأودعت جمعية الأوجام الخيرية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 475600 ريال في حسابات الأسر المحتاجة المستفيدة من خدماتها .وأوضح رئيس الجمعية طالع الهاشم أن المساعدات شملت الإعانات النقدية الدائمة، وإعانة كفالة الأيتام، والعيدية ، والسلة الرمضانية، ومشروع مساعدة أصحاب المهن الحرة غير المقتدرين.وشكر رئيس الجمعية كل من قدم الدعم المادي والمعنوي لإنجاح مشاريع الجمعية الخيرية .// انتهى //17:07ت م0093