اجتماعي/ جمعية الأوجام الخيرية تودع أكثر من 475 الف ريال من مساعداتها في حسابات الأسر المستفيدة
السبت 1441/9/30 هـ الموافق 2020/05/23 م واس
القطيف 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس
أودعت جمعية الأوجام الخيرية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 475600 ريال في حسابات الأسر المحتاجة المستفيدة من خدماتها .
وأوضح رئيس الجمعية طالع الهاشم أن المساعدات شملت الإعانات النقدية الدائمة، وإعانة كفالة الأيتام، والعيدية ، والسلة الرمضانية، ومشروع مساعدة أصحاب المهن الحرة غير المقتدرين.
وشكر رئيس الجمعية كل من قدم الدعم المادي والمعنوي لإنجاح مشاريع الجمعية الخيرية .
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17:07ت م
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