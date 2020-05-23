رفحاء 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جهودا كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكامل ، وذلك انطلاقا من دور الجهات المعنية في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وبدت شوارع محافظة رفحاء خالية اليوم من المشاة والسيارات عدا الجهات المستثناة، وسط انضباط الجميع بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا للضرورة من خلال تطبيق "توكلنا ".ورصدت "واس" جهود رجال الأمن للحد من انتشار هذه جائحة فيروس كورورنا من خلال التواجد في مختلف الميادين العامة والشوارع والطرق لمنع التجول الكلي،عدا مركبات الجهات المستثناة.// انتهى //17:14ت م0094