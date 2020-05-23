بيروت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان أمس، 1,060 سلة غذائية رمضانية، للأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، إضافة إلى مراكز علاج إدمان المخدرات في منطقتي حمانا وسهيلة، استفاد منها 5,350 فردا ، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان وكذلك الأسر اللبنانية المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //17:45ت م0096