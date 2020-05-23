الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأكدت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان استمرارها في تقديم خدماتها للمستفيدين منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم التي تمكنهم من استكمال خطتهم العلاجية وامتثالهم للشفاء -بإذن الله- وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الجمعية الدائم لدعم المرضى ومساندتهم في رحلتهم العلاجية التي قد تستدعي الحاجة تلقيهم للعلاج في ظل هذه الظروف وخلال هذه الأيام المباركة إذ أن بعض المرضى في حاجة ماسة إلى من يقف بجانبهم ويقدم لهم الدعم بجميع أنواعه ليكون جسراً يواصلون من خلاله خطتهم العلاجية ويساعدهم في استكمال مراجعاتهم بشكل متواصل ومستمر.وأوضحت الجمعية أنها سخرت كافة الإمكانيات لتسهيل طلب خدماتها عبر الإيميل الرسمي لها Socialwork@saudicancer.org أو من خلال خدمة الواتس اب الخاص بالخدمة الاجتماعية 0500866880 وسيقوم الموظفون بدورهم المعتاد في تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك حرصاُ منها على صحة وسلامة المستفيدين من خدماتها ولمواكبة الإجراءات الاحترازية الحالية المتخذة من قبل الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا.يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من مئة وثمانين ألف خدمة للمرضى، ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070)، للتبرع بمبلغ (10) ريالات، وللتبرع بمبلغ (12) ريالاً شهريًا إرسال الرقم "1" إلى الرقم (5070) .// انتهى //17:46ت م0099