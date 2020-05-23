الباحة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسشهدت منطقة الباحة مع دخول الساعات الأولى لتطبيق منع التجول الكامل التزام المواطنين والمقيمين وخلو المنطقة من المشاة والسيارات عدا الجهات المستثناة.ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها.// انتهى //17:48ت م0101