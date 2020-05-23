اجتماعي/ جمعية تاروت تودع "861.951" ريالاً لمستفيديها خلال شهر رمضان المبارك
السبت 1441/9/30 هـ الموافق 2020/05/23 م واس
تاروت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس
أودعت جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية، خلال شهر رمضان المبارك الحالي "861.951" ريالا، في حسابات المستفيدين من خدماتها مساعدة للأسر المحتاجة والأيتام.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير أن هذه المساعدات شملت الكوبونات الغذائية والمساعدات النقدية والمتنوعة كشراء الأجهزة الكهربائية ومصروفات ترميم بعض المنازل، مشيراً إلى أن الجمعية وفرت كل قنوات التواصل لديها للرد على استفسارات المستفيدين، وحددت حسابات بنكية للتحويل المباشر لمن يرغب من أهل الخير والاحسان بالمساهمة والتبرع وتحويل زكوات الفطرة لهذا العام.
// انتهى//.
17:49ت م
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