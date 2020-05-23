تاروت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأودعت جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية، خلال شهر رمضان المبارك الحالي "861.951" ريالا، في حسابات المستفيدين من خدماتها مساعدة للأسر المحتاجة والأيتام.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير أن هذه المساعدات شملت الكوبونات الغذائية والمساعدات النقدية والمتنوعة كشراء الأجهزة الكهربائية ومصروفات ترميم بعض المنازل، مشيراً إلى أن الجمعية وفرت كل قنوات التواصل لديها للرد على استفسارات المستفيدين، وحددت حسابات بنكية للتحويل المباشر لمن يرغب من أهل الخير والاحسان بالمساهمة والتبرع وتحويل زكوات الفطرة لهذا العام.// انتهى//.17:49ت م0102