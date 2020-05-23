سكاكا 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لوكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني في وفاة خاله عبود محمد القحطاني -رحمه الله- .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، داعيا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبه أعرب وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//18:29ت م0107