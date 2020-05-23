مكة المكرمة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, ونجاح خطة موسم شهر رمضان الكريم لعام 1441هـ.وقال معاليه: أرفع باسمي واسم كافة منسوبي الرئاسة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بهذه المناسبة السعيدة، وبمناسبة نجاح الخطة المتبعة لموسم رمضان المبارك لهذا العام والحمد لله.وأكد معاليه أهمية استشعار هذه المناسبة الدينية السعيدة في النفوس، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحفظ النفس والتزام البيوت، وعدم المخاطرة بأرواح الآخرين والاختلاط بهم.وأوضح معاليه أن تعاون وتكاتف جميع الجهات المسؤولة في الحرمين الشريفين وتوجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسهمت بشكل مباشر في نجاح الخطة، حتى في ظل الوضع الراهن والتعامل الاحترازي مع جائحة كورونا داعيا الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية والعربية بحال أفضل، وخير أكمل، وسعادة أجمل، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من جائحة كورونا، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وقادة بلادنا الميامين، وأن يطيل عمرهم في خدمة البيتين وجميع المسلمين.// انتهى //19:49ت م0129