بغداد 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسنظمت البورصة العراقية خلال الأسبوع الماضي ثلاث جلسات تداول, بعدما قرر مجلس محافظها تقليص عدد جلسات التداول من خمس أسبوعيًا إلى ثلاث جلسات ,في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا .وأوضح المدير التنفيذي للبورصة في بيان صحفي اليوم بأن عدد الشركات المدرجة في السوق بلغت 104 شركات مساهمة فيما تم تداول أسهم 32 شركة خلال جلسات الأسبوع الماضي ,بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول لأسباب شتى 22 شركة، مبينا بأن عدد الأسهم المدرجة في السوق الأسبوع الماضي بلغ 12.288 ترليون سهم, و قيمة الأسهم المتداولة 2.788 مليار دينارعراقي,وبلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين الأسبوع الماضي 246 مليون سهم ,بقيمة 218 مليون دينار.// انتهى //19:53ت م0131