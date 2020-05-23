الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على الوطن باليمن والبركات.// انتهى //19:53ت م0134