جدة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسهنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1441هـ ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام , وتحقيق الأجر والمثوبة ، مبتهلاً إلى المولى جلت قدرته أن يتحقق الرخاء والأمن والاستقرار في العالم الإسلامي .ورفع معالي الدكتور يوسف العثيمين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – ، وإلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء في المنظمة .وقال الأمين العام : إن فرحة العيد تأتي وسط قلق وظروف صعبة يعيشها العالم الإسلامي والعالم، تسببت بها جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19، وتضرع الأمين العام إلى الله عزّ وجل بأن يجعل من هذه المناسبة فرجًا يرفع بها الله الغمة عن الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، ويمنّ على العالم كله بزوال الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.ودعا معاليه إلى التفاؤل والفرح مهما كانت الظروف، مؤكداً أن الثقة في الله كبيرة، خاصة مع الجهد العالمي المشترك وتصميم البشرية على هزيمة هذا الوباء ، معرباً عن أمانيه بأن يعم السلام والخير والأمن سائر دول المنظمة والعالم أجمع، وأن يتم نبذ العنف والتطرف، ويوضع حد للكراهية ويتوقف الإرهاب وترويع الآمنين.// انتهى //19:54ت م0135