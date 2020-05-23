الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي المحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام.وقدم معاليه التهنئة للشعب السعودي الكريم كافة, سائلا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات وأن يزيل هذه الغمة عن البلاد وأن يديم على البلاد أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //19:56ت م0138