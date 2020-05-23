بريدة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل سموه الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن وللأمة العربية والإسلامية.كما رفع سمو أمير منطقة القصيم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.وسأل سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن وهو ينعم بالخير والسلامة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.// انتهى //19:57ت م0140