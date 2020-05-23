بريدة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه "أتشرف بأن أرفع لمقامكما الكريم أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية ، والمملكة تنعم بالعز والسلامة من كل شر ومرض وسوء ، داعياً الله القبول للجميع وأن يحفظ بلادنا الغالية , في ظل قيادتكم الحكيمة , وأن يحفظكم ويرعاكم.// انتهى //19:58ت م0141