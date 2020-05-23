الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العام للتوعية العلمية والفكرية عبر منصات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي مع نهاية شهر رمضان المباركة للعام الجاري 1441هـ، مجموعةً من التصاميم ومقاطع الفيديو التي تحتوي على عدد من التوجيهات والإرشادات الدعوية والتوعوية المتعلقة بما يفعله المسلم نهاية الشهر الفضيل من أحكام زكاة الفطر بعدة لغات وكذلك صفة التكبير وأحكام صلاة العيد.وأوضحت الوزارة، أن هذه البروشورات والتصاميم والمقاطع المرئية والصوتية التي تم تنفيذها بالتعاون مع فروع الوزارة بمناطق المملكة تأتي في إطار بث الوعي لدى الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وماعليه العلماء الراسخين في العلم.كما تضمنت البروشورات أحكام صلاة العيد في البيوت، ونشر لمواعيد إقامة صلاة العيد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث تأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية تفعيل دور الوزارة وإيصال رسالتها الدعوية والإرشادة إلى أفراد المجتمع بكل الوسائل المتاحة، بما يحقق نشر العلم ومنهج الوسطية والاعتدال.// انتهى //19:59ت م0142