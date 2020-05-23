محايل 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بمحافظة رجال ألمع حضورها المكثف لتطبيق أمر منع التجول الكامل تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة.وشهدت جميع الطرق الرئيسة والشوارع خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع المسؤولية الكاملة والوعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //20:50ت م0162