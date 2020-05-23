القاهرة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 28 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 5192 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 254 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 5192 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم السبت هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة قد شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 735 حالة وفاة.// انتهى //20:51ت م0163