الدمام 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه " يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائكم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى بلادنا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات، كما أسأل المولى عز وجل أن يجعل ما تقدمونه في سبيل الحفاظ على بلادنا والإنسان في ظل هذه الجائحة في موازين أعمالكم، وأن يمدكم بالعون والتأييد لكل ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويمد في عمركم على طاعته، وكل عام وأنتم بخير".كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقال " يسرني أن أبارك لسموكم حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى بلادنا وهي بأحسن حال، وأشيد بجهود سموكم الكريم ومتابعتكم للجهود المبذولة للحد من آثار هذه الجائحة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يمدكم بعونه وتأييده، ويديمكم عوناً وسنداً لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-".ودعا سمو أمير المنطقة الشرقية المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة والمملكة تنعم بالأمن والرخاء والنصر والتمكين، في ظل القيادة الرشيدة -أعزها الله-.// انتهى//.20:52ت م0164