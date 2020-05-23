الرباط 30 رمضان 1441 ه موافق 23 مايو2020 م واسأعلنت المغرب اليوم تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 55 حالة تم تسجيلها في بؤرة بوحدة صناعية وأخرى ببؤرة عائلية بالدار البيضاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7406، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 198 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة إضافية .وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان : إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4638 بعد تعافي 261 آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 31% .//انتهى//21:00ت م0169