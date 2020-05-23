بريدة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما يقدمه أبطال الحد الجنوبي من تضحيات عظيمة للوطن والحفاظ على أبنائه وحدوده، مشيراً إلى أن ما يقدمه أبطال الوطن في الحد الجنوبي من بسالة وشجاعة مدعاة للفخر والاعتزاز من أبناء الوطن كافة, سائلاً المولى عز وجل في هذه الليالي المباركة أن يحفظ الجنود الأبطال الشرفاء الكرام على عدوهم وأن يؤيدهم بنصر مؤزرا ويدحر عدوهم ويشفي مصابهم ويرحم شهداءهم, مؤكداً أنهم في أشرف مهمة للدفاع عن الحرمين الشريفين وبلاد التوحيد.جاء ذلك خلال تدشين سموه في المدخل الرئيسي بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم, عيدية أهالي منطقة القصيم لأبطال الحد الجنوبي, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان والمشرف على الشؤون التنموية فهد الدبيخي , ومشاركة قائد قوة جازان اللواء ركن محمد بن علي العمري عن طريق الإتصال المرئي , ومدير مشروع مزارع الراجحية للتمور سليمان الراجحي وعدد من رجال الأعمال والداعمين .وقال سمو أمير منطقة القصيم: "إننا تعودنا من أبناء الوطن بصفة عامة ومن أهالي المنطقة بصفة خاصة التعبير عن مشاعرهم تجاه جنودنا البواسل بمثل هذه المبادرات والمشاعر الرمزية الغالية لترجمة وقوف الجميع صفاً واحداً لحماية تراب هذا الوطن الغالي وفداءه بأرواحنا وكل ما نملك لحماية مقدساته, مؤكداً أن توجيهات القيادة -أعزها الله- ورعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- للجنود البواسل مضرب مثل في الوفاء والبذل والعطاء ورفع الروح المعنوية لأنهم يذودون عن أقدس بقاع الأرض وأطهر تراب لوطن التوحيد.وثمن سموه جميع الجهود المبذولة من قبل أهالي المنطقة في أنحاءها كافة, سائلاً المولى عز وجل أن ينصر الجنود البواسل, وأن يدحر أعدائهم في هذا الشهر المبارك، وأن يجعل هذا الوطن أمناً معافاً دائماً من كل داء وبلاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //21:03ت م0171