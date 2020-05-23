الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك, سائلا الله تعالى أن يعيده أعواماً عديدة وأزمنة مديدة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية.وأعرب أبانمي باسمه واسم موظفي ومنسوبي البريد السعودي عن أجمل التهاني، وأطيب التبريكات لجميع مسؤولي حكومتنا الرشيدة، والشعب السعودي الكريم، والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها، وأمنها، ووحدتها، وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وأن يرفع عنا البلاء والوباء ويكشف هذه الغمة.// انتهى //21:26ت م0174