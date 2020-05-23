الأحساء 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها، ووحدتها، وأن يقيها كل سوء ومكروه، وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين، والعالم.// انتهى //21:26ت م0175