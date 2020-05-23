مكة المكرمة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص, التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك, سائلا المولى عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والبلاد تنعم بالعزة والتمكين والتطور والازدهار.وقال معاليه: "إن ما تحقق لهذه البلاد من خلال القرارات الحكيمة والحضارية في كل نواحي الحياة جعلت الجميع ينعم بالطمأنينة، رغم ما يعتري العالم من جائحة في هذه الأيام، سائلا الله تعالى أن يصرف هذا الوباء عن البلاد خاصة وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمع.كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بهذه المناسبة الغالية, مقدما الشكر والتقدير والامتنان لجميع قطاعات الدولة على جهودهم وأدائهم المتميز في مواجهة خطر فيروس كورونا، كما قدم الشكر والتقدير لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء لتعاونهم والتزامهم بالتعليمات التي ستعود على الجميع بالخير والنفع .// انتهى //21:31ت م0176