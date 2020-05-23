الدمام 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ٢٧١٤٤ جولة رقابية تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، منها ٦٠٥ جولات مشتركة مع القطاعات المعنية وهي "وزارة التجارة ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والجهات الأمنية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، حيث اشتملت هذه الجولات على الكشف عن مجموعة من المخالفات التي من بينها مخالفة التكدس التي بلغت ٥٣٥ مخالفة للتكدس في الأسواق التجارية ، بالإضافة إلى ٤٠٢ مخالفة في مساكن العمالة ، حيث تمت معالجتها، حرصا على عدم تفشي فيروس كورونا وإيجاد الحلول الممكنة لهم من خلال توفير المساكن النظامية التي تنطبق عليها الاشتراطات الصحية.وسجلت الأمانة ٢٣٤٣ مخالفة بحق المحلات التي لم تلتزم بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، مشددةً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات النظامية للحفاظ على سلامة الباعة والمتسوقين ، مبينةً أنها تحدث مع تلك المحلات المخالفة حول كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية ووصول جميع المنتجات بلا استثناء إلى المواطن والمقيم سليمة ومعقمة ، مؤكدةً أن الرقابة ستكون مستمرة خلال أيام عيد الفطر .كما قامت بتعقيم ٤٨٥٠٣ مواقع في عدد من الأماكن المختلفة لاسيما التي يكثر فيها التلامس في مدن ومحافظات المنطقة، بمشاركة ١٢ ألف عامل و٢٣٢٨ مراقباً صحياً ، وذلك في إطار النظافة والإصحاح البيئي الذي كان له دور مهم في استكمال سلسلة تطبيق الاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك .وأكدت الأمانة أنها حرصت ومنذ بداية انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-١٩) على تكثيف الجولات الرقابية على العديد من المواقع للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذه الجائحة ، حيث شملت الجولات المحلات والأسواق التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام ، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء والحرص على تطبيق الأنظمة و الاشتراطات الصحية من أجل بيئة آمنة للباعة والمتسوقين، مع تكثيفها للحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية، للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك ، إضافة الى استمرار عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع .ونوهت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن المواطن والمقيم هم أعين الأمانة في الكشف عن أي مخالفة من خلال التعاون معها ومع البلديات للوصول إلى بيئة مناسبة وسليمة من خلال التواصل عبر مركز ٩٤٠ أو مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالأمانة .// انتهى //21:32ت م0177