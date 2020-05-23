الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي والأمّتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأعرب معاليه بهذه المناسبة عن شكره للجهود الحثيثة التي تقدمها حكومة المملكة في ظل مواجهة تفشي جائحة كورونا لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين، التي تأتي انسجامًا مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بأن الإنسان أولًا.واختتم معالي رئيس الهيئة تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل بأنْ يحفظ لهذه البلاد قيادتها وشعبها وأن يرفع عنها وعن العالم أجمع هذه الغمة، وأن يعيد عليها هذه المناسبة أعوامًا مديدة بخير وسلام.// انتهى //21:56ت م0182