عرعر 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل سموه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة، وفي ظل الدعم غير المحدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن الكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذين يضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه والعناية بصحة الإنسان وسلامته، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جائحة فيروس كرونا المستجد وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين .كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.// انتهى //21:59ت م0184