الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليه - أيده الله - موفور الصحة والعافية.كما رفع سموه أسمى التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بالخير والبركات والنماء والازدهار.// انتهى //22:09ت م0187