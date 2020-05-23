عرعر 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي بمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن فهد القحطاني وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيته إلى رتبة لواء.وتمنى سموه لمدير الدفاع المدني بالمنطقة دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.من جهته أعرب اللواء القحطاني عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //22:38ت م0192