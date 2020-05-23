الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم كافة.وقال معاليه: "نحمد الله عز وجل على ما نحن عليه من نعم ظاهرة وباطنة و نشكر قيادتنا على الجهود التي تبذلها في ظل هذه الظروف التي فرضتها جائحة فايروس كورونا المستجد، و حرصها على الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته ودعمها السخي لاستدامة المخزون الغذائي في المملكة و تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات كافة" .وختم معاليه تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والبركات، وأن يرفع عنا هذا البلاء ويأخذ بأيدينا لما فيه الخير والسداد ويحفظنا وولاة أمرنا وبلادنا من كل مكروه.// انتهى //22:44ت م0193